Kurioser Social-Media-Trend bei Olympia in Paris: Riesige Croissants werden per Video geteilt und machen die Runde. Im Vergleich zu einem normalen Croissant ist das fotogene Gebäck allerdings nicht ganz billig. „Anything for the gram“, lautet das Motto.

In den Straßen von Paris sorgt derzeit ein überdimensionales Gebäck für Aufsehen: das XXL-Croissant. Kreiert vom renommierten Pâtissier Philippe Conticini, hat dieses Riesen-Croissant die sozialen Medien im Sturm erobert und macht vor allem bei TikTok Furore.

Mit einer Länge von 50 Zentimetern und einem Umfang von 80 Zentimetern an der breitesten Stelle ist das Croissant ein Blickfang. Täglich werden in Conticinis Bäckerei, die sich im Erdgeschoss der berühmten Galeries Lafayette befindet, zehn dieser Giganten gebacken und verkauft. Der Preis für das kulinarische Erlebnis liegt bei 32 Euro.

Lesen Sie auch

XXL-Croissants bei TikTok und Insta

Doch was macht das übergroße Gebäck so besonders? Neben seiner imposanten Größe überzeugt es auch durch seinen Geschmack. Während die Enden laut Testern etwas trockener sind, entfaltet sich zur Mitte hin mehr Aroma. Wo genau der Vorteil gegenüber ein paar normalen Croissants liegt, bleibt allerdings das Geheimnis von Philippe Conticini mitsamt Social-Media-Gemeinde.

Der Erfolg des XXL-Croissants ist eng mit den sozialen Medien verknüpft. Instagram und TikTok spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung des Trends – inzwischen bis nach Brüssel oder London. Influencer und Food-Blogger strömen in Scharen zu Conticinis Bäckerei, um das fotogene Gebäck zu probieren und zu teilen. Der Hashtag #giantcroissant verbreitet sich rasant und inspiriert Bäcker, ihre eigenen Versionen zu kreieren.

XXL-Croissant in London und Brüssel

In Brüssel beispielsweise bietet eine Bäckerei ihre Interpretation des XXL-Croissants für 38 Euro an. Das entspricht in etwa 15 normalen Croissants. Das Gewicht liegt bei etwa einem Kilo – genug für 10 Personen. Auch in Großbritannien hat der Trend Fuß gefasst, wo ein Promi-Konditor seine Fans mit einer 35-Euro-Version begeistert.

Das Phänomen des übergroßen Gebäcks erinnert an frühere Food-Trends wie den „Crookie“, eine Mischung aus Croissant und Cookie, der vor einigen Jahren ebenfalls viral ging. Experten sehen den Grund für den Erfolg in der visuellen Attraktivität der Produkte, die perfekt für Social-Media-Posts geeignet sind. „Anything for the gram“ (Alles für Instagram) scheint das Motto vieler Food-Enthusiasten zu sein.

Croissant-Preise in Pariser Arrondissements (Take-away)

Eric Kayser - Louvre Palais Royal (1er): 1,35 €

The French Bastards (2ème): 1,90 €

Tout Autour du Pain (3ème): 1,50 €

Au Chaud Pain Choc (4ème): 1,50 €

La Maison d’Isabelle (5ème): 1,20 €

The Smiths Bakery (6ème): 1,60 €

Maison Othon (7ème): 1,40 €

La Castellane (8ème): 1,40 €

Mamiche (9ème): 1,40 €

Aux Péchés Normands (10ème): 1,70 €

Maison Landemaine Oberkampf (11ème): 1,20 €

Blé sucré (12ème): 1,40 €

Pains et Passion (13ème): 0,90 €

Maison Thevenin (14ème): 1,20 €

Le Fils du Boulanger - Frédéric Sicard Boulangerie (15ème): 1,40 €

Seraphine (16ème): 1,50 €

Boulangerie Mongolfière (17ème): 1,25 €

La Montmartoise (18ème): 1,00 €

Chez Meunier (19ème): 1,30 €

Fournil du 53 Ménilmontant (20ème): 1,00 €

Stand: April 2024

Quelle: FranceHotelGuide.com

Riesencroissant bei Olympia 2024

Während der Olympischen Spiele 2024 in Paris bekommt das XXL-Croissant zusätzliche Aufmerksamkeit. Besucher aus aller Welt nutzen die Gelegenheit, um kuriose Gebäck-Selfies zu teilen. Weniger prominent, dafür aber wesentlich günstiger als die TikTok-Variante kommt übrigens das klassische französische Croissant daher, auch auf den relativen Preis pro Gewicht bezogen. Mit Take-Away-Preisen im Schnitt ab etwa 1,20 Euro pro Stück oder unter Umständen sogar weniger ist man in Paris schon dabei. Von extremer Olympia-Inflation kann zumindest bei normalen Croissants also nicht unbedingt die Rede sein.