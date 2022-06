1 Entschält sich dieser Maske ein Sommer-Hit? Foto: dpa/Universal Music

Der Rapper aus dem Südwesten hat ein neues Album angekündigt: „11:11“ soll am 12. August erscheinen und sei „mit viel Liebe gemacht“. An diesem Freitag gibt es schon einmal einen Vorgeschmack.















Link kopiert

Zuletzt hat der Panda-Rapper Cro unter dem Künstlernamen Carlito als Maler von sich reden gemacht. Nun kehrt er auf sein eigentliches Terrain zurück. Eineinhalb Jahre nach seinem letzten Album „Trip“, das die musikalischen Früchte eines Lock-out-bedingten Bali-Abstechers einbrachte, soll am 12. August bereits die nächste Station folgen, unter dem kryptischen Titel „11 : 11“. Auf einem Instagram-Clip ist der Künstler mit einem einem Fuß-Tattoo der ominösen Ziffer zu sehen. Laut Ankündigung stehe die Eins für einen Neuanfang.

Inwieweit dies zutrifft, davon kann man sich schon einmal mit den zwei Single-Auskopplungen „Crobot“ und „Freiheit“ überzeugen. An diesem Freitag folgt mit „High“ die dritte, zusammen mit der 21-jährigen Newcomerin Caterina Valentina aus Los Angeles. Zurückgelehnter R&B, leicht nostalgisch eingefärbt.

Sommer, tanzen, feiern

„Es ist wunderschön, es ist mein Lieblingsalbum tatsächlich“, wirbt der Maskenmann für sein mittlerweile fünftes Opus, nach „Raop“ (2015), Melodie (2014), „Tru“ (2017) und „Trip“ (2021). „Es passt zum Sommer. Man kann dazu tanzen, man kann dazu feiern.“

Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Carlo Waibel heißt, ist derzeit auf Europa-Tournee. Die „Trip Is (A)Live 2022“-Tour startete am 22. April in Ludwigsburg. Nach Stationen in Nürnberg, Dortmund, Hannover, Berlin, Köln, Zürich, München, Wien und Graz soll das letzte Konzert am 26. August in Heidenheim stattfinden.