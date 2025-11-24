Cristiano Ronaldo: Spektakulärer Fallrückzieher begeistert Fans

1 Cristiano Ronaldo traf per Fallrückzieher. Foto: AFP/FAYEZ NURELDINE

Cristiano Ronaldo ist auch mit 40 Jahren noch für Traumtore gut: Den Treffer zum 4:1-Endstand für den saudischen Erstligisten Al-Nassr im Ligaspiel gegen Al-Khaleej erzielte der Fußball-Superstar per Fallrückzieher aus knapp zwölf Metern. Die spektakuläre Einlage in der Nachspielzeit erinnerte stark an sein legendäres Tor im Trikot von Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale 2018 bei Juventus Turin.