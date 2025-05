Cristiano dos Santos: Ronaldo-Sohn gibt Debüt für Portugal: „Sehr stolz auf dich“

Cristiano dos Santos wird beim 4:1 der U15 gegen Japan in der 54. Minute eingewechselt - natürlich mit der Nummer 7 auf dem Rücken.

Der älteste Sohn von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat sein Debüt für Portugal gegeben. Der 14 Jahre alte Cristiano dos Santos wurde beim 4:1 der U15 gegen Japan in der 54. Minute eingewechselt - natürlich mit der Nummer 7 auf dem Rücken. „Herzlichen Glückwunsch zu deinem Debüt für die Selecao, Sohn. Sehr stolz auf dich“, schrieb „CR7“ in den Sozialen Netzwerken und teilte Fotos der Begegnung.

Ein Tor blieb „Cristianinho“, der wie sein Vater für Al-Nassr in Saudi-Arabien spielt, zum Auftakt des Turniers in Kroatien aber verwehrt. Unter den wenigen Zuschauern in Sveti Martin na Muri war auch Ronaldos Mutter Maria Dolores dos Santos Aveiro.

Der 40 Jahre alte Ronaldo, der mit Portugal 2016 den EM-Titel geholt hat und nach wie vor für sein Heimatland aufläuft, hat fünf Kinder.