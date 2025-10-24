«Crime as a Service»: Kriminelle Banden bieten zunehmend Geldwäsche als Service an

1 Die Organisierte Kriminalität hat 2024 deutlich mehr Geld gewaschen als im Vorjahr. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Geldwäsche auf Bestellung: Spezialisierte kriminelle Banden schleusen immer mehr illegal erlangtes Vermögen von Kollegen in den legalen Wirtschaftskreislauf ein. Für beide Seiten ist das lukrativ.











Wiesbaden - Die Organisierte Kriminalität (OK) bietet immer mehr kriminelle Dienstleistungen an. "Immer häufiger werden OK-Gruppierungen festgestellt, die ihre kriminellen Handlungen als "Crime as a Service" anbieten", heißt es im Bundeslagebild Organisierte Kriminalität 2024 des Bundeskriminalamtes (BKA) in Wiesbaden. "Die Professionalisierung auf bestimmte Aktivitäten wie beispielsweise im Bereich der Geldwäsche stellt zunehmend die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden vor Herausforderungen."