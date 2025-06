Cressida Bonas (36), die ehemalige Freundin von Prinz Harry (40), hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Wie die britische "Daily Mail" am 9. Juni berichtete, gebar das Model eine Tochter, die den Namen Delphina Pandora Wentworth-Stanley erhielt.

Die Namenswahl ist dabei alles andere als zufällig: Der zweite Vorname Pandora ehrt Cressida Bonas' verstorbene Halbschwester Pandora Cooper-Key, die im Juli 2024 im Alter von nur 51 Jahren starb. Pandora hatte 24 Jahre lang gegen den Krebs gekämpft, nachdem sie bereits mit 26 Jahren erstmals die Diagnose erhalten hatte. Sie litt am seltenen Li-Fraumeni-Syndrom, einer erblichen Erkrankung, die das Risiko für verschiedene Krebsarten erhöht.

Erfolg nach langem Kinderwunsch

Für Cressida Bonas und ihren Ehemann Harry Wentworth-Stanley (36) ist die kleine Delphina das zweite Wunschkind. Das Paar, das 2020 geheiratet hatte, begrüßte bereits 2022 Sohn Wilbur. Doch der Weg zum Familienglück war steinig: Beide Kinder entstanden durch künstliche Befruchtung.

Anfang des Jahres hatte Bonas in einem Essay für das "Spectator"-Magazin ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht und dabei offen über ihre IVF-Behandlung gesprochen. "Ich bin jetzt weit in meiner zweiten Schwangerschaft. Nachdem wir beim ersten Mal durch IVF empfangen hatten, hatten wir das Glück, einen weiteren Embryo in einem Gefrierschrank gelagert zu haben", schrieb sie damals.

Offenheit über Fruchtbarkeitsprobleme

Bereits 2022 hatte Cressida Bonas in einem bewegenden Essay für die "Sunday Times" über ihre Fruchtbarkeitsprobleme geschrieben. Sie schilderte darin die "zwei langen Jahre des Versuchens zu empfangen" und die vielen verschiedenen Methoden, die sie ausprobiert hatte: "Reflexologie, Ernährungsberater, Akupunktur und Wahrsager... Sogar einen deutschen Heiler, der mit Engeln spricht", bevor schließlich die IVF-Behandlung zum Erfolg führte.

Mit seiner Offenheit wolle es anderen Paaren mit Kinderwunsch Mut machen, erklärte das Model: "Je mehr wir unsere Geschichten teilen und uns aufeinander stützen, desto leichter wird die Last der Scham, die mit Unfruchtbarkeit einhergeht. Wenn es nicht die Menschen gegeben hätte, die ihre Erfahrungen mit mir geteilt haben, hätte ich mich sehr allein gefühlt."

Verbindung zu Prinz Harry

Cressida Bonas war von 2012 bis 2014 mit Prinz Harry liiert. Kennengelernt hatten sich die beiden durch Prinzessin Eugenie (35), eine enge Cousine des Prinzen. 2018 war Bonas sogar Gast bei Harrys Hochzeit mit Herzogin Meghan (43). In seinen Memoiren "Spare" schrieb Harry später, wie "Cress" ihm dabei geholfen hatte, den Schmerz über den Verlust seiner Mutter Prinzessin Diana (1961-1997) zu verarbeiten.