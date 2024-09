Crazy-Town-Frontmann: Shifty Shellshock: Todesumstände geklärt

1 Drei Monate nach Shifty Shellshocks Tod ist seine Todesursache offiziell. Foto: IMAGO/WENN

Am 24. Juni wurde Shifty Shellshock im Alter von 49 Jahren tot in seinem Haus aufgefunden. Drei Monate später sind die Untersuchungen zur Todesursache des Sängers der Band Crazy Town offiziell abgeschlossen. Er erlag einem Mix aus verschiedenen Drogen.











Die Gerichtsmediziner des Los Angeles County haben ihre Ergebnisse zum plötzlichen Tod von Shifty Shellshock (1974-2024) vorgelegt. Der Frontmann der Band Crazy Town, der mit bürgerlichem Namen Seth Binzer hieß, wurde am 24. Juni 2024 leblos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Er wurde nur 49 Jahre alt.