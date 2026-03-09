Crazy Mountain: George Clooney bringt alkoholfreies Bier auf den Markt

Der Hollywoodstar George Clooney ist zurück im Getränkegeschäft: Neun Jahre nach dem Milliarden-Deal mit "Casamigos"-Tequila launcht er mit seinen beiden Partnern jetzt "Crazy Mountain" - ein alkoholfreies Lagerbier.
Hollywood-Superstar George Clooney (64) kennt bekanntlich den Geschmack eines guten Deals. 2017 verkaufte er zusammen mit seinen Geschäftspartnern Rande Gerber (62) und Mike Meldman (67) seine extrem erfolgreiche Tequila-Brand "Casamigos" an den Spirituosenkonzern Diageo - für einen Betrag, der laut übereinstimmenden Medienberichten, rund eine Milliarde US-Dollar erreichte. Jetzt ist das Trio zurück, diesmal allerdings gänzlich ohne Promille: Wie die drei laut Pressemitteilung bekannt geben, launchen sie das alkoholfreie Bier "Crazy Mountain".