Crazy Mountain: George Clooney bringt alkoholfreies Bier auf den Markt

Der Hollywoodstar George Clooney ist zurück im Getränkegeschäft: Neun Jahre nach dem Milliarden-Deal mit "Casamigos"-Tequila launcht er mit seinen beiden Partnern jetzt "Crazy Mountain" - ein alkoholfreies Lagerbier.

Hollywood-Superstar George Clooney (64) kennt bekanntlich den Geschmack eines guten Deals. 2017 verkaufte er zusammen mit seinen Geschäftspartnern Rande Gerber (62) und Mike Meldman (67) seine extrem erfolgreiche Tequila-Brand "Casamigos" an den Spirituosenkonzern Diageo - für einen Betrag, der laut übereinstimmenden Medienberichten, rund eine Milliarde US-Dollar erreichte. Jetzt ist das Trio zurück, diesmal allerdings gänzlich ohne Promille: Wie die drei laut Pressemitteilung bekannt geben, launchen sie das alkoholfreie Bier "Crazy Mountain".

Die Idee dahinter klingt bodenständig, ist aber Teil eines handfesten Markttrends. "Wir haben überall dasselbe bemerkt", wird Gerber in der Mitteilung zitiert. "Die Menschen lieben das Ritual, mit Freunden eine Flasche aufzumachen - nach dem Surfen, einer Golfrunde, einer langen Tour oder einfach, um abends zusammenzusitzen. Aber oft wollen sie dabei gar keinen Alkohol." Clooney selbst bringt es auf den Punkt: "Wir lieben Bier, wir wollen nur nicht immer die Begleiterscheinungen."

Brauverfahren statt Dealstruktur

Was "Crazy Mountain" von anderen alkoholfreien Bieren unterscheiden soll, ist laut Unternehmen die Herstellungsmethode: Das Bier wird in einem Verfahren gebraut, das von vornherein die Alkoholbildung begrenzt, statt den Alkohol nachträglich zu entfernen. Dadurch soll der Geschmack eines klassischen Lagers erhalten bleiben - Aroma inklusive. Aktuell gibt es zwei Varianten: Original und Lime. Beide kommen in der 355-Milliliter-Dose und enthalten rund 65 Kalorien.

Crazy Mountain soll 2026 zunächst in ausgewählten US-Märkten erhältlich sein, ein nationaler Rollout ist für die kommenden Monate geplant. Käuflich ist das Bier auch direkt über die Markenwebsite. Ob eine Expansion auch nach Europa oder Deutschland geplant ist, ist bislang noch nicht bekannt.