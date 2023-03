1 Im Korntal-Münchinger Stadtteil Korntal hat es an einer Kreuzung gekracht. Foto: KS-Images.de/K/arsten Schmalz

Ein 30 Jahre alter Mann nimmt am Dienstagabend an einer Kreuzung im Korntal-Münchinger Stadtteil Korntal einem anderen Auto die Vorfahrt. Es kracht – nicht zum ersten Mal.









Glück im Unglück hatten die Beteiligten eines Unfalls am Dienstagabend im Stadtteil Korntal. Wie die Polizei berichtet, krachten gegen 19.45 Uhr im Kreuzungsbereich der Bergstraße und der Gartenstraße zwei Fahrzeuge zusammen. Zwei Personen wurden leicht verletzt, ein Kleinkind – knapp unter einem Jahr alt – kam ohne Blessuren davon. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 21 000 Euro.

Laut der Polizei war am Abend kurz vor dem Unfall ein 30-Jähriger in einem Ford auf der Gartenstraße in Richtung Friedhofstraße unterwegs. Dabei missachtete er mutmaßlich die Vorfahrt einer von rechts aus der Bergstraße fahrenden 33-Jährigen in einem VW. Es kam zur Kollision. Durch den Aufprall wurde der VW um 180 Grad gedreht und stieß gegen einen Ford, der am Straßenrand parkte. Durch den Verkehrsunfall wurden im Ford der 30-jährige Fahrer und seine 23 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Immer wieder kracht es

Laut einem Polizeisprecher im Präsidium in Ludwigsburg passieren an besagter Kreuzung in Korntal öfter Unfälle. Der Grund dafür sei, dass die Ecke unübersichtlich ist.