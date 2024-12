1 Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfallvorgangs. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentra

Ein Zehnjähriger kollidierte in Crailsheim mit einem Auto. Der Junge wurde dabei leicht verletzt.











Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr war ein zehnjähriger Radfahrer auf dem Radweg im Alten Postweg in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) in entgegengesetzte Richtung unterwegs. Dabei kollidierte er mit einem 29-jährigen Ford-Fahrer, welcher von einem Tankstellengelände in den Alten Postweg einfuhr.