Bei einer Kontrolle von Tiertransporten nahe Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) haben Polizei und Veterinäramt zahlreiche Verstöße festgestellt. Lediglich bei 2 von 28 kontrollierten Tiertransporten gab es nichts zu beanstanden, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt registrierten die Kontrolleure 50 Verstöße.

Einen Großteil davon machten Fahrer aus, die länger als erlaubt am Steuer gesessen und nicht pausiert hatten. In drei Fällen hatten die transportierten Tiere zu wenig Platz. Zudem fehlten in einigen Fällen die Eintragungen im Desinfektionsbuch und Fahrzeuge hatten technische Mängel. Ein Fahrer hatte Rauschmittel konsumiert. Polizei und Veterinäramt hatten die mehrstündige Kontrolle am Freitag auf einer Landstraße durchgeführt.