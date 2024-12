Crafts at Christmas: König Charles schmückt einen Weihnachtsbaum

1 König Charles III. beim Dekorieren eines Weihnachtsbaums. Foto: imago images/i Images / Pool / i-Images

Weihnachtsstimmung in der Royal Family: Bei einem festlichen Event seiner King's Foundation griff König Charles III. kurzerhand selbst zum Schmuck und dekorierte einen Weihnachtsbaum.











Auch die Royal Family zelebriert die Weihnachtszeit. Am Freitag (13. Dezember) besuchte der britische König Charles III. (76) die jährliche Veranstaltung "Crafts at Christmas" seiner eigenen King's Foundation in den Highgrove Gardens. Bei der Gelegenheit kam der Monarch nicht nur in Kontakt mit Studentinnen und Studenten, sondern schmückte auch einen Weihnachtsbaum, wie auf Bildern des Events zu sehen ist.