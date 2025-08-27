Cracker Barrel zieht nach massiver Kritik die Reißleine: Das neue Logo verschwindet wieder. Nach Boykottaufrufen, Börsenverlusten und deutlichen Worten von US-Präsident Donald Trump kehrt die Kette zu ihrem alten Markenauftritt zurück.
Die US-Restaurantkette Cracker Barrel hatte Mitte August ein neues Logo vorgestellt. Dabei wurde erstmals seit 1977 die Figur des „Old Timer“ – ein Mann in Latzhose, der an einem Fass sitzt – entfernt. Stattdessen setzte das Unternehmen auf ein reduziertes, textbasiertes Design in den vertrauten Farben Gold und Braun.