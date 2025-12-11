Weihnachten 2025 steht im Zeichen von "Cozy-Chic". Wer die Feiertage zu Hause verbringt, muss nicht auf Stil verzichten. Edler Strick, Federn und hochwertige Loungewear verbinden Glamour mit Bequemlichkeit.
Die Feiertage stehen vor der Tür und bringen oft genug Trubel mit sich: Geschenkestress, unberechenbares Wetter und volle Terminkalender. Wenn es draußen früher dunkel und kälter wird, sinkt oft die Motivation, das Haus für große Partys zu verlassen. Die gute Nachricht: Der Trend geht 2025 ganz klar zum "Cozy-Chic". Edler Strick, Feder-Details und lebendige Farben sorgen für ein Statement, in dem man den ganzen Tag entspannen kann. Hier gibt es zehn Outfit-Ideen für gemütliche und dennoch glamouröse Feiertage zu Hause.