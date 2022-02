CovPass zeigt dritte Impfung nicht an

1 Wenn die CovPass die Boosterimpfung nicht anzeigt, kann das mehrere Gründe haben. Foto: Bjoern Wylezich / shutterstock.com

In manchen Fällen stellt die CovPass-App die Boosterimpfung falsch dar oder zeigt sie erst gar nicht an. Woran das liegt, lesen Sie hier.















Link kopiert

Obwohl die CovPass-App schon seit Monaten dazu imstande ist, auch Boosterimpfungen einzuscannen, haben einige Nutzer nach wie vor Probleme. Nach dem Einscannen des QR-Codes kommt es in manchen Fällen zu Fehldarstellungen. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, teils ist die App schuld, teils ist das Zertifikat falsch ausgestellt worden.

Zertifikat falsch ausgestellt

Grundsätzlich gelangt das Zertifikat für die Boosterimpfung ebenfalls durch das Einscannen des in der Apotheke, dem Impfzentrum oder der Arztpraxis ausgestellten QR-Codes in die App. Beim Ausstellen der Zertifikate kann es jedoch zu Problemen kommen. Denn je nach Impf- oder Genesenenstatus ist die Boosterimpfung entweder die dritte oder die zweite Impfung. Die Reihenfolge muss beim Ausstellen der Zertifikate unbedingt berücksichtigt werden.

Wessen Boosterimpfung die Drittimpfung ist, bei dem sollte bei „Erstimpfung/Wiederimpfung“ die Nummer 3/3 stehen. Handelt es sich um die Zweitimpfung muss im Zertifikat die Nummer 2/2 vermerkt sein. Ist dies nicht der Fall, wurde das Zertifikat falsch ausgestellt und wird womöglich nicht angezeigt. Betroffene müssten sich daher in der Apotheke ein neues Zertifikat ausstellen lassen. Es ist ratsam, das Zertifikat noch vor Ort zu überprüfen, um weitere Darstellungsfehler zu vermeiden.

Hinweis: Genesene, bei denen die Boosterimpfung die zweite Impfung ist, bekommen in der CovPass-App nach wie vor eine 14-tägige Wartezeit bis zum vollständigen Impfschutz angezeigt. Dabei handelt es sich um einen technischen Fehler, der immer noch nicht behoben wurde. Denn eigentlich ist die Boosterimpfung mit sofortiger Wirkung gültig. Die App kann in diesem Fall aber nicht zwischen Grundimmunisierung und Auffrischung unterscheiden. Die Entwickler empfehlen daher, in der Übergangszeit das Zertifikat 1/1 vorzuzeigen.

Name anders geschrieben

Auch eine Änderung bei der Namensschreibweise kann in der App zu einer Fehldarstellung führen. Wurden die ersten Zertifikate zum Beispiel mit Zweitnamen ausgestellt, das dritte Zertifikat aber ohne diesen, erstellt der CovPass eine neue Registerkarte für die Boosterimpfung. Der Grund dafür ist, dass die App die Zertifikate einer anderen Person zuordnet, weil die Namen nicht übereinstimmen. Das ist aber nicht weiter schlimm, da Sie auf dem Startbildschirm einfach nach links wischen können, um zur Boosterimpfung zu wechseln. Sollten Sie eine Korrektur der Zertifikate vornehmen lassen wollen, müssten Sie sich in der Apotheke drei einheitliche Zertifikate ausstellen lassen.

Lesen Sie auch: Wie lange bleibt die Corona-Warn-App rot?