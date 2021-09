1 So lässt sich der Impfpass in die Apple Wallet übertragen. Foto: MichaelJayBerlin / shutterstock.com

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie den digitalen Impfpass in Ihre Apple Wallet und Apple Watch übertragen können.















Link kopiert

Standardmäßig bieten weder die Corona-Warn-App noch die CovPass-App die Übertragung der digitalen Impfzertifikate in die Apple Wallet und Watch an. Dies hat mit Datenschutzbedenken zu tun, wie einige der Entwickler in einem GitHub-Thread mitteilten. Denn standardmäßig werden die Wallet-Karten im Sperrbildschirm angezeigt. Dadurch könnten Dritte an die Informationen gelangen, indem sie zum Beispiel den Bildschirm abfotografieren.

Zwar ließe sich die Anzeige von Karten im Sperrbildschirm verhindern, doch diese Funktion muss erst manuell in den Einstellungen des iPhones ausgeschaltet werden. Die Entwickler der beiden Apps entschieden sich daher, eine Umwandlung der QR-Codes in Apple-Karten nicht standardmäßig anzubieten.

Dies hat einen Informatikstudent der Leibniz Universität Hannover auf den Plan gerufen, der kurzerhand eine eigene Anwendung entwickelte. Damit lässt sich der digitale Impfpass in die Apple Wallet übertragen. Und so geht’s.

CovPass in Apple Wallet übertragen

Machen Sie einen Screenshot des QR-Codes in der CovPass- oder Corona-Warn-App.

Öffnen Sie die dann Seite https://covidpass.marvinsextro.de/de-DE auf Ihrem iPhone.

Laden Sie das Bild über „Datei auswählen“ hoch und wählen Sie einen passenden Hintergrund für die Wallet-Karte aus.

Nun müssen Sie nur noch die Datenschutzerklärung durchlesen und auf „Zu Wallet hinzufügen“ klicken. Schon ist der digitale Impfpass in der Wallet.

Ist die Anwendung sicher?

Laut Betreiber Marvin Sextro ist seine Anwendung sicher. Beim Erstellen der Wallet-Karte werde nur eine gehashte Repräsentation der Daten an den Server geschickt. Die Erstellung fände dabei lokal im Browser statt und es würden keine Daten über die Dauer der Sitzung hinaus gespeichert, heißt es weiter in der Datenschutzerklärung. Der Quellcode der Web App kann außerdem öffentlich auf GitHub eingesehen werden. Nichtsdestotrotz sollten Sie sich vor der Inanspruchnahme des Services die Datenschutzerklärung gut durchlesen und selbst abwägen, ob Sie damit einverstanden sind. Denn anders als die Corona-Warn-App und die CovPass-App ist diese Anwendung nicht vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) geprüft worden.

Lesen Sie auch: Impfzertifikate in der CovPass-App löschen