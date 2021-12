1 Die Viruslast in der Ausatemluft soll durch den Covid-Kaugummi gesenkt werden. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Husten, Niesen und Ausatmen: Das Coronavirus verbreitet sich hauptsächlich durch Tröpfcheninfektion. Der Ausstoß der Viruslast aus Mund und Nase soll durch ein spezielles Kaugummi gehemmt werden können, das Forscher und Mediziner aus Deutschland entwickelt haben. Die Rede ist von dem sogenannten Covidgum. Doch was steckt hinter dem Kaugummi? Kann er wirklich Schutz vor dem Coronavirus bieten?

So soll der Covidgum wirken

Der Covidgum enthält Pfefferminz-, Ingwer-, Zimt- und hoch konzentriertes Zitronenöl sowie das Protein Spermidin. Laut dem Hersteller Clevergum sollen beim Kauen des Kaugummis antivirale Stoffe freigesetzt werden, die sich in der Mundhöhle mit dem Speichel verbinden. Es entstehe eine Art Mundspülung, die die Schleimhaut desinfiziere. So soll die Viruslast im Mund- und Rachenraum gesenkt werden können. Um seine antivirale Wirkung zu entfalten, müsse der Covidgum mindestens 15 Minuten gekaut werden, so der Hersteller.

Covid-Kaugummi: Studie belegt Wirksamkeit

Die Wirksamkeit des Covid-Kaugummis wurde in einer Pilotstudie des Herstellers im Institut für Klinische Forschung in Frankfurt bestätigt. Die Ausatemluft von positiv getesteten Corona-Patienten wurde dabei vor und nach dem 15-minütigem Kauen des Covidgums über drei Stunden hinweg untersucht. Die Teilnehmer atmeten der Studie zufolge nach dem Kauen eine erheblich verringerte Konzentration an Viruspartikeln aus – auch bei Virusvarianten wie Alpha und Delta. Den Ergebnissen zufolge soll der Kaugummi die Covid-19-Viruslast in der Ausatemluft um 99 Prozent reduzieren. Diese Verringerung der Viruslast hält laut Angaben der Forschenden bis zu zwei Stunden an.

Ergänzung statt Ersatz

Trotz des Ergebnisses weist der Hersteller darauf hin, dass der Kaugummi kein Ersatz für eine Impfung sei. Er sei hingegen eine sinnvolle Ergänzung der üblichen Präventivmaßnahmen, wie Abstand zu halten, zu lüften und eine Maske zu tragen.

Covidgum wird in Deutschland als zertifiziertes Medizinprodukt über den Onlineshop von Clevergum verkauft. Laut Hersteller soll der Kaugummi schon bald in Apotheken erhältlich sein.

Weitere Studien zu Covid-Kaugummis

Die Studie über Covidgum ist nicht die Einzige, die die Verringerung der Viruslast durch Kaugummis beweist. Auch in den USA haben Forschende ein ähnliches Protein-Kaugummi entwickelt, das einen Beitrag zur Bekämpfung von Covid-19 leisten möchte. Laut der im Magazin „Molecular Therapy“ veröffentlichten Studie soll die Viruslast im Mundraum durch das dort entwickelte Kaugummi um 95 Prozent verringert werden, was das Ansteckungsrisiko drastisch verringere.