Gerlingen - Der Fall hat in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) erhebliche Aufregung verursacht: Zwei Pächter einer Tankstelle in der Weilimdorfer Straße sind, das bestätigt die Stadt, weiter ihrer Arbeit nachgegangen, obwohl sie seit mehreren Tagen mit dem Coronavirus infiziert waren – und für beide häusliche Quarantäne angeordnet war. Das Vergehen ist bei einem Kontrollgang des Gerlinger Ordnungsamts am 2. Dezember festgestellt worden.