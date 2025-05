Irina Shayk überrascht in diesem Jahr alle mit ihren neuen Styling-Ansatz in Cannes: Statt wie in den letzten Jahren viel Haut zu zeigen, hält sie sich im Moment an die verschärfte Kleiderordnung.

Elegant und sittsam beim Filmfestival in Cannes: Während Irina Shayk (39) in den vergangenen Jahren durch Outfits für Schlagzeilen sorgte, die sehr viel Haut zeigten, scheint sie sich dieses Jahr besonders ergeben an die neue, strengere Kleidervorschrift auf dem roten Teppich halten zu wollen.

Nachdem die Festivalorganisation Nacktheit und voluminöse, dramatische Silhouetten offiziell verboten hat, verfolgt das russische Model einen deutlich anderen Fashion-Ansatz als in der Vergangenheit. So zeigte sie sich beispielsweise bei der Premiere von "Mission Impossible" an der Croisette am Mittwoch in einem glamourösen Vintage-Look von Yves Saint Laurent aus dem Jahr 1998.

Haute Couture statt Naked Dress

Statt auf viel nackte Haut zu setzen, setzt sie dieses Jahr auf Couture pur und sorgt damit für erfrischende Abwechslung auf dem roten Teppich. Das schwarze, hochgeschlossene Kleid überzeugte statt aufreizender, sexy Cut-Outs mit einem eleganten U-Boot-Ausschnitt und einem voluminösen High-Low-Rock in Seidenoptik.

Diesen Ansatz verfolgte sie bereits bei der diesjährigen Eröffnungszeremonie am 13. Mai. Shayk legte in einem schwarz-weißen Polka-Dots-Kleid von Armani aus der Couture-Kollektion für Herbst/Winter 2019 einen eleganten Auftritt hin. Statt nackter Haut vielen eher der große Rock sowie die XXL-Ballonärmel der Robe ins Auge.

Vor zwei Jahren sah das noch anders aus

2023 polarisierte Irina Shayk besonders stark mit ihren gewählten Outfits für die Filmfestspiele in Cannes. Bei der Premiere des Films "Firebrand" erschien Irina Shayk vor zwei Jahren in einem spektakulären schwarzen Leder-Ensemble des Designer-Labels Mowalola. Das Kleid bedeckte lediglich durch zwei Lederstreifen die Brüste des Models, der restliche Oberkörper blieb frei.

Doch der Leder-Look war noch nichts gegen das Outfit, das Irina Shayk einen Tag später präsentierte: ein Naked-Dress im wahrsten Sinne des Wortes. In einem transparenten Hauch von Nichts aus Chiffon - am Dekolleté mit auffälligen Diamanten besetzt- wurde sie 2023 beim Verlassen des Hotel Martinez gesichtet. Darunter trug sie lediglich einen Netz-BH sowie ein dazu passendes Höschen. In diesem sexy Look aus dem Hause Gucci ließ sie es sich nicht nehmen, mit Fans zu posieren.

Cannes verschärft kurzfristig die Kleiderordnung

Erst wenige Tage vor Beginn der Filmfestspiele wurde dieses Jahr der verschärfte Dresscode für das berühmte Promi-Event in Frankreich bekannt: "Aus Gründen des Anstands ist Nacktheit auf dem roten Teppich sowie in allen anderen Bereichen des Festivals verboten", heißt es seit Anfang der Woche in den FAQ auf der offiziellen Homepage. Wer sich nicht an die Vorschrift halte, werde der Zutritt zum roten Teppich verwehrt.

Zudem ist auch seit diesem Jahr zu viel Stoff auf dem Red Carpet unerwünscht. Voluminöse Kleider, insbesondere solche "mit einer großen Schleppe" seien verboten. Dadurch werde der "ordnungsgemäße Verkehrsfluss der Gäste" behindert und die Bestuhlung des Theaters erschwert.