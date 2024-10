Cousins und Cousinen für Baby Inigo: James Middleton beschreibt seine Wochenenden mit Prinzessin Kate

Abseits ihrer royalen Familie rund um Ehemann Prinz William (42) und die Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) steht Prinzessin Kate (42) bekanntermaßen auch den Middletons nach wie vor sehr nahe - sei es nun Mutter Carole Middleton (69), Schwester Pippa (41), die wie sie selbst drei Kinder hat, oder auch der geliebte Bruder James (37). Letzterer hat im britischen "Telegraph" ein ganz typisches Familienwochenende der Middletons skizziert. Ganz im Mittelpunkt stünde dabei sein einjähriger Sohn Inigo.

Prinz George und Geschwister: Wochenenden mit Baby Inigo

Die Middletons kommen James zufolge oftmals an Samstagen im Haus der Eltern Carole und Michael Middleton (75) zusammen. "Wir halten oft bei meinen Eltern zum Tee oder Abendessen. Meine Schwestern und ich wohnen alle nicht weiter als 30 Autominuten entfernt, sodass oft auch eine Tante oder ein Cousin auf der Durchreise ist", beschreibt James die Wochenendaktivitäten seiner Familie.

Auch der royale Nachwuchs von Prinzessin Kate sorgt dann offenbar für das niedliche, noch so schutzbedürftige Baby Inigo. "Die Cousins und Cousinen spielen alle ihre Rolle, wenn es darum geht, auf Inigo aufzupassen", führt James Middleton in seiner "Telegraph"- Kolumne weiter aus. Inigo hätte in Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis sowie Pippas Kindern Arthur (5), Grace (3) und Rose (2) fürsorgliche Cousins und Cousinen um sich herum.

"Im Moment sind es insgesamt sieben [Cousins]", erklärt James Middleton. Sie seien "alle beeindruckt, wie viel Unordnung Inigo anrichten kann. Aber es wird viel gelacht und gekichert".

Daneben würden auch die sechs Hunde James Middletons eine große Rolle bei den Wochenendaktivitäten spielen. An seinen freien Tagen ginge er viel mit den Tieren spazieren. Mit Ehefrau Alizee Middleton (34) hat sich James ein spezielles Ziel gesetzt. "Es klingt wie ein Scherz, aber wir versuchen, wie unsere Hunde zu leben. Sie machen sich keine Gedanken über morgen oder gestern", verrät der 37-Jährige.