Nach drei 3 Jahren Pause kehrt das Reality-TV-Format „#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt“ auf die Bildschirme zurück. Hier finden Sie alle Informationen zu den Kandidaten sowie zu möglichen Konflikten, die in der Show für Gesprächsstoff sorgen könnten.

#CoupleChallenge: Alle Kandidaten im Überblick

Insgesamt treten 7 Paare bei der 4. Staffel von „#CoupleChallenge“ an:

Tommy Pedroni & Paulina Ljubas (Liebespaar):

Tommy war unter anderem bereits in den Formaten „Ex on the Beach“, „Germany Shore“ und „Are You The One? – Realitystars in Love“. Paulina kennt man beispielsweise aus „Köln 50667“, „Temptation Island VIP“ und „Ex on the Beach“.

Tommy nahm bereits in der 2. Staffel von „#CoupleChallenge“ mit seiner Ex-Freundin Sandra teil, auf die er jetzt auch wieder in der 4. Staffel treffen wird. Gemeinsam mit Sandra kämpfte Tommy auch schon um den Sieg bei „Prominent getrennt“. Zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten war er bereits in einer Beziehung mit Paulina, die er bei „Germany Shore“ lieben lernte. Bis heute gibt es zwischen allen drei Beteiligten Spannungen.

Foto: RTLZWEI

Sandra Sicora & Tobi Wegener (Freunde):

Die Ex-Freundin von Tommy nimmt mit ihrem guten Freund Tobi teil. Sandra war neben „#CoupleChallenge“ und „Prominent getrennt“ auch in den Formaten „Are You The One? – Realitystars in Love“, „Ex on the Beach“ und mit Tommy „Temptation Island VIP“ zu sehen, wo sich das Paar nach den Dreharbeiten trennte. Tobi wurde als „Dr. Love“ bei „Love Island“ bekannt und nahm nach der Show unter anderem bei „Promi Big Brother“ und „Promis unter Palmen“ teil.

Foto: RTLZWEI

Gigi Birofio & Onkel Luciano (Onkel und Neffe):

Kandidat Gigi ist aus dem Reality-TV nicht mehr wegzudenken. Der 25-Jährige begann seine TV-Reise bei „Ex on the Beach“. Die Liste der TV-Formate ist seitdem lang: „Kampf der Realitystars“, „Das Sommerhaus der Stars“ und „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gehören zu seiner Fernseh-Erfahrung. Bei „#CoupleChallenge“ versucht er sein Glück mit seinem Onkel Luciano.

Foto: RTLZWEI

Julian F.M. Stoeckel & Marcell Damaschke (Liebespaar)

Für Julian und Marcell ist es das erste gemeinsame TV-Format, nachdem die beiden der Öffentlichkeit schon bei „B:Real – Echte Promis, echtes Leben“ einen Einblick in ihr Privatleben gaben. Julian war bereits in Formaten wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, „Das perfekte Promi-Dinner“, „Promi Shopping Queen“ und „Promiboxen“.

Foto: RTLZWEI

Iris Klein & Stefan Braun (Liebespaar)

Während Iris schon unzählige TV-Erfahrung („Big Brother“, „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, „Kampf der Realitystars“ u. v. m.) sammelte, ist ihr Freund Stefan neu im Reality-TV. Bei „#CoupleChallenge“ treten die beiden erstmals im TV gemeinsam als Team an.

Foto: RTLZWEI

Menderes Bagci & Rainer Gottwald (Freunde)

Eine enge Freundschaft entstand zwischen Menderes und Rainer bei „Promi Big Brother“ 2022. Menderes dürfte vielen von seinen unzähligen DSDS-Auftritten in Erinnerung geblieben sein, inzwischen kamen mehrere Reality-TV-Formaten dazu. Rainer ist Box-Manager.

Foto: RTLZWEI

Dilara Kruse & Roaya Soraya (Freunde)

Bei „Promi Big Brother“ wollte die Frau von Fußballer Max Kruse vor allem ihre Persönlichkeit zeigen. Dabei kam es gegen Ende des Formats zu Streitigkeiten zwischen ihr und Paulina. Während die beiden sich eine Ewigkeit nicht leiden konnten, bestätige Dilara vor kurzem auf Instagram, dass sich die Situation aufgrund von Vorfällen in einem noch nicht ausgestrahlten Format geändert hätte und sie sich inzwischen gut verstehen. Es bleibt abzuwarten, ob damit „#CoupleChallenge“ gemeint ist und ob sich die Zuschauer auf eine Annäherung der beiden Frauen freuen können. Für Roaya ist es nach ihrer Verführerrolle bei „Temptation Island VIP“ das 2. Format.

Foto: RTLZWEI

Wann läuft „#CoupleChallenge“ 2025 im TV und im Stream?

Die neuen Folgen von „#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt“ sind ab dem 12. März immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL2 im Free-TV zu sehen. Nach der Ausstrahlung stehen sie für sieben Tage kostenlos auf RTL+ zur Verfügung, bevor sie wieder in den Premium-Bereich wechseln. Mit einem RTL+ Abo können die Episoden bereits eine Woche vor der TV-Premiere gestreamt werden.

Weitere Infos zur Ausstrahlung und zu den Sendeterminen finden Sie hier: "#CoupleChallenge" 2025: Die Sendetermine im Überblick.

Darum geht es in „#CoupleChallenge“

Bei „#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt“ handelt es sich um eine Reality-TV-Show, in der Paare – bestehend aus Liebespaaren, Freunden oder Verwandten – in herausfordernden Spielen und Extremsituationen gegeneinander antreten. Ziel ist es, sich als bestes Team zu beweisen und am Ende das Preisgeld zu gewinnen. Die Kandidaten müssen nicht nur ihre körperlichen und mentalen Fähigkeiten unter Beweis stellen, sondern auch ihre Teamarbeit und ihr Vertrauen zueinander. Während der Show teilen sich die Teilnehmer eine abgelegene Unterkunft, was regelmäßig für Spannungen, neue Allianzen und unerwartete Wendungen sorgt. Neben den Wettkämpfen bietet auch das Zusammenleben reichlich Unterhaltung – Konflikte und emotionale Höhepunkte sind dabei vorprogrammiert.