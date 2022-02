8 Eine Auswahl der Kandidaten bei der Sendung (von links nach rechts): Victoria Lukac und Laura Lettgen, Marvin und Calvin Kleinen, Michael Schüler und Denise Magdalena Bröhl, Patrick Romer und Antonia Hemmer Foto: RTL/Frank Beer

Die sieben Paare der Couple Challenge erwischt es in der dritten Staffel der RTL-Sendung eiskalt: Die Show, bei der um bis zu 100.000 Euro gespielt wird, findet nämlich in Finnland statt. Wann geht es los und wer ist alles dabei?















Zum dritten Mal kämpfen im März sieben Paare vor laufender Kamera in der Sendung Couple Challenge um das Preisgeld von bis zu 100.000 Euro. Diesmal geht es nach Finnland. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den Terminen der Sendung.

Worum geht es bei Couple Challenge überhaupt?

Sieben Promipaare wohnen gemeinsam in einem Camp. Sie wetteifern in verschiedenen Aufgaben (Challenges) miteinander, müssen aber auch miteinander auskommen und den Alltag bewältigen. In regelmäßigen Abständen findet eine „Exit-Challenge“ zwischen zwei Paaren statt. Das Verliererpaar verlässt die Sendung. Am Ende findet das Finale zwischen den letzten drei verbliebenen Couples statt. Das Gewinnerpaar streicht dann das Preisgeld ein – oder zumindest was davon noch übrig ist. Die Startsumme von 100.000 Euro schmilzt nämlich im Laufe der Zeit durch Fehler der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen und wird so immer kleiner. Unter den Teams befinden sich sowohl Liebespaare, als auch Geschwister und Freunde, die miteinander antreten.

Wann und wo ist die erste Folge zu sehen?

Am 3. März erscheint die erste Folge der Sendung auf dem Streaming-Portal RTL+. Jeden Donnerstag wird danach eine weitere der insgesamt zehn Episoden veröffentlicht. Die Spielshow endet dann mit Folge zehn am 5. Mai. Unter diesem Link sind die älteren Staffeln zum Nachsehen bereits jetzt verfügbar.

Was ist an der dritten Staffel besonders?

Die Winter-Edition findet in Finnland bei Extremwetter mit bis zu -40 Grad Celsius und sehr wenig Tageslicht statt. Im Winter scheint im hohen Norden Europas nur wenige Stunden lang die Sonne.

Welche Kandidaten sind 2022 dabei?

Calvin Kleinen, bekannt aus „Temptation Island“ tritt gemeinsam mit seinem Bruder Marvin Kleinen bei Couple Challenge an. Sie treffen auf die Freundinnen Victoria Lukac und Laura Lettgen, sowie das Liebespaar Antonia Hemmer und Patrick Romer – einigen Zuschauern aus „Bauer sucht Frau“ bekannt. Ebenfalls als Partner sind Denise Magdalena Bröhl und Michael Schüler, Tommy Pedroni und Sandra Sicora sowie Arielle Rippegather und Didi Veron dabei. Zuletzt werfen sich noch die beiden Freundinnen Olivia Conrad und Georgia Apstolou in den Ring.

In unserer Bildergalerie sind alle Paare zu sehen. Klicken Sie sich durch.