In ihrem neuen Buch blickt Dolly Parton auf ihre außergewöhnliche Karriere zurück. Dabei verrät die Country-Ikone auch, welche Lebenseinstellung sie mit Patentochter Miley Cyrus verbindet: Mut zum Risiko und die Bereitschaft zu scheitern. Nur so könne man wachsen und Neues entdecken.
Mit knapp 80 Jahren hat Dolly Parton (79) noch längst nicht genug vom Showgeschäft. In ihrem neuen Buch "Star of the Show: My Life on Stage" lässt die Country-Legende ihre jahrzehntelange Karriere Revue passieren. Parallel arbeitet sie an einem Broadway-Musical über ihr Leben, das 2026 Premiere feiern soll. Besonders am Herzen liegt ihr dabei naturgemäß eine Künstlerin: ihre Patentochter Miley Cyrus (32).