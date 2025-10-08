Dolly Parton hat sich nach besorgten Gebetsaufrufen ihrer Schwester zu Wort gemeldet. In einem Social-Media-Video versichert die 79-Jährige ihren Fans, dass sie nicht im Sterben liegt. Gesundheitliche Probleme räumte die Country-Ikone allerdings ein.

Die Sorge war groß, jetzt folgt die Entwarnung: Dolly Parton hat sich nach einem alarmierenden Facebook-Post ihrer Schwester Freida persönlich bei ihren Fans gemeldet. In einem ausführlichen Video auf Social Media stellte die Country-Legende klar, dass die Gerüchte um ihren Gesundheitszustand übertrieben wurden. "Ich bin noch nicht tot", versicherte die 79-Jährige ihren besorgten Anhängern und Anhängerinnen auf Instagram.

In ihrem Statement auf Instagram sitzt sie in einem Studio und berichtet, dass sie derzeit "hart" arbeite. Weiter fragt sie, perfekt gestyled und geschminkt: "Sehe ich etwa krank aus für euch?" Die Sängerin wird in dem Clip auch persönlich. Sie spricht über die schwere Zeit nach dem Tod ihres Ehemanns Carl Thomas Dean, der im März verstarb. "Wie ich schon erwähnte, als mein Mann Carl sehr krank war - das dauerte lange - und dann, als er verstarb, habe ich mich nicht um mich selbst gekümmert", erklärt Parton. "Ich habe viele Dinge schleifen lassen, um die ich mich hätte kümmern sollen."

Die Konsequenzen dieser Vernachlässigung holen sie jetzt ein. "Als ich mich dann darum gekümmert habe, sagte der Arzt: 'Wir müssen uns um dies kümmern. Wir müssen uns um das kümmern.' Nichts Ernstes, aber ich musste einige Dinge absagen, damit ich näher zu Hause sein kann, näher am Vanderbilt, wo ich sozusagen hier und da ein paar Behandlungen bekomme", berichtet sie. Details zu den Behandlungen nennt sie nicht, stellt aber unmissverständlich klar: Sie läge definitiv nicht im Sterben. Gebete könne sie immer gut gebrauchen, freute sich Dolly in ihrem Video-Statement auch über die Anteilnahme ihrer Fans. Und versicherte: "Ich bin noch nicht bereit zu sterben."

Konzerte verschoben

Dolly Parton hatte im Juni für Dezember sechs Shows im Colosseum im Caesars Palace angekündigt. Sie verschob die Las-Vegas-Auftritte jedoch dann auf September nächsten Jahres. Die Sängerin erklärte, sie hätte aufgrund der notwendigen Eingriffe nicht genug Zeit, um dafür zu proben. Parton gab keine Details zu ihren Problemen bekannt. Sie musste jedoch kürzlich ihre Teilnahme an einer Veranstaltung absagen, nachdem bei ihr Nierensteine diagnostiziert worden waren, die ihr laut eigener Aussage "große Probleme" bereiteten.

Die neueste Aufregung um die Sängerin begann am Dienstag, als Dolly Partons Schwester Freida Parton auf Facebook einen dramatischen Gebetsaufruf veröffentlichte. "Letzte Nacht war ich die ganze Nacht wach und habe für meine Schwester Dolly gebetet", schrieb sie in den sozialen Medien. "Viele von euch wissen, dass es ihr in letzter Zeit nicht so gut ging." Freida bat alle Fans weltweit, gemeinsam mit ihr für ihre berühmte Schwester zu beten.

Schwester rudert zurück

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Innerhalb kürzester Zeit war Freidas Post mit Gebeten und besorgten Kommentaren überflutet. Die kleine Schwester der Musiklegende sah sich gezwungen, eine Klarstellung nachzuschieben. "Ich wollte niemanden erschrecken oder es so ernst klingen lassen", erklärte Freida später. Es sei lediglich um eine "kleine Unpässlichkeit" gegangen, und sie habe einfach an die Kraft des Gebets geglaubt.