Dolly Parton hat sich nach besorgten Gebetsaufrufen ihrer Schwester zu Wort gemeldet. In einem Social-Media-Video versichert die 79-Jährige ihren Fans, dass sie nicht im Sterben liegt. Gesundheitliche Probleme räumte die Country-Ikone allerdings ein.
Die Sorge war groß, jetzt folgt die Entwarnung: Dolly Parton hat sich nach einem alarmierenden Facebook-Post ihrer Schwester Freida persönlich bei ihren Fans gemeldet. In einem ausführlichen Video auf Social Media stellte die Country-Legende klar, dass die Gerüchte um ihren Gesundheitszustand übertrieben wurden. "Ich bin noch nicht tot", versicherte die 79-Jährige ihren besorgten Anhängern und Anhängerinnen auf Instagram.