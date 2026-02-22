Countdown zur Tanzshow: Die erfolgreichen Sängerinnen bei Lets Dance

Dass Sängerinnen sich auch beim Tanzen gut auskennen, ist klar. Deshalb sind schon manche Musikerinnen bei "Let's Dance" richtig durchgestartet - in diesem Jahr versuchen es Nadja Benaissa und Anna-Carina Woitschack.
Bühnenshows, Musikvideos und den Rhythmus im Blut: Dass man als Sängerin auch Tanzerfahrung mitbringt, liegt auf der Hand. Das wollen Nadja Benaissa (43) und Anna-Carina Woitschack (33) jetzt auch bei "Let's Dance" unter Beweis stellen. Der No-Angels-Star und die Schlagersängerin sind Teil der neuen Staffel, die am 27. Februar (20:15 Uhr auf RTL) startet. Viele ihrer Kolleginnen haben schon vorgemacht, wie man in der Tanzshow weit kommt.