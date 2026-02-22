Countdown zur Tanzshow: Die erfolgreichen Sängerinnen bei Lets Dance

Dass Sängerinnen sich auch beim Tanzen gut auskennen, ist klar. Deshalb sind schon manche Musikerinnen bei "Let's Dance" richtig durchgestartet - in diesem Jahr versuchen es Nadja Benaissa und Anna-Carina Woitschack.

Bühnenshows, Musikvideos und den Rhythmus im Blut: Dass man als Sängerin auch Tanzerfahrung mitbringt, liegt auf der Hand. Das wollen Nadja Benaissa (43) und Anna-Carina Woitschack (33) jetzt auch bei "Let's Dance" unter Beweis stellen. Der No-Angels-Star und die Schlagersängerin sind Teil der neuen Staffel, die am 27. Februar (20:15 Uhr auf RTL) startet. Viele ihrer Kolleginnen haben schon vorgemacht, wie man in der Tanzshow weit kommt.

Zwei singende Gewinnerin Ob Benaissa oder Woitschack in ihre Fußstapfen treten können? Maite Kelly (46) ist die erste Sängerin, die "Let's Dance" gewinnen konnte. Die Schlagersängerin zeigte mit ihrem Profitänzer Christian Polanc von Anfang an starke Leistungen und schaffte es am Ende mit durchschnittlich 32,31 von damals noch 40 möglichen Punkten auf den ersten Platz. Die Show habe ihr ein ganz neues Selbstbewusstsein gegeben, reflektierte Kelly später. "Ich würde sagen, es ist ein Aufbruchsmoment in meinem Leben gewesen", betonte das ehemalige Mitglied der Kelly Family gegenüber RTL.

Eine besondere "Let's Dance"-Geschichte schrieb die heutige Moderatorin Victoria Swarovski (32). Die österreichische Popsängerin, die sich inzwischen von der Musik verabschiedet hat, feierte dort 2016 ihren ersten großen Fernsehauftritt - und konnte die Show gemeinsam mit Partner Erich Klann und durchschnittlich 27 von 30 Punkten auch gleich für sich entscheiden. Während der Sendung musste sie mit dem Unfalltod ihres damaligen Schwiegervaters sowie einem im Training zugezogenen Rippenbruch umgehen.

Viermal Vize

Auch wenn es nur zweimal für den Sieg gereicht hat: Den zweiten Platz haben sich mehrere Sängerinnen ertanzt. Den Anfang machte Katja Ebstein (80) mit Tanzpartner Oliver Seefeldt bereits in Staffel 2 (2007). Die mehrfache ESC-Teilnehmerin musste sich im Finale nur gegen Schauspielerin Susan Sideropoulos geschlagen geben.

Ebenfalls auf Platz zwei landete in der neunten Staffel (2016) Sarah Engels (33). Mit Tanzpartner Robert Beitsch kam Engels, damals noch als Sarah Lombardi, im Finale nicht gegen Victoria Swarovski an. Während der Show sorgte sie besonders mit ihrem erotischen "Fifty Shades of Grey"-Contemporary für Aufsehen.

Ein Jahr später reichte es auch für Vanessa Mai (33) hinter Gil Ofarim für den Titel als Vize-"Dancing Star". Daran hat sie nicht nur gute Erinnerungen, wie sie in ihrer Biografie "I Do It Mai Way" schreibt. Die Chemie mit Profitänzer Christian Polanc habe nicht gestimmt, außerdem sei sie mit negativen Kommentaren konfrontiert worden, weil sie wegen ihres Siegeswillens für viele arrogant wirkte. "Ich hätte damals kotzen können", resümierte sie in ihrem Buch. "Mit Abstand zu dem ganzen Hate, der Kritik und Enttäuschungen war das alles schon ziemlich toll gewesen", zeigte sie sich aber auch versöhnlich.

Ein ähnliches Schicksal widerfuhr auch Ella Endlich (41) 2019. Auch sie wurde oft als unsympathisch und emotionslos bezeichnet. Allerdings überzeugte auch sie mit Tanzpartner Valentin Lusin mit ihrer Leistung: Sie stellte mit insgesamt zehnmal Bestnote der Juroren sogar den Rekord von Vanessa Mai ein, die neunmal die 30 Punkte geknackt hatte. Im Finale unterlag Endlich aber Publikumsliebling Pascal "Pommes" Hens.

Zweimal Bronze

Zweimal reichte es für Sängerinnen bei "Let's Dance" bisher für den dritten Platz. Nadja Benaissas Kollegin von den No Angels, Sandy Mölling (44), tanzte sich in der allerersten Staffel (2006) mit Roberto Albanese aufs Treppchen. Sieger der Premierenstaffel mit damals noch acht Teilnehmenden wurde Wayne Carpendale.

Stefanie Hertel (46) räumte das Feld in der fünften Staffel (2012) von hinten auf. Sie lieferte Woche für Woche mit Partner Sergiy Plyuta einen soliden Tanz ohne Ausreißer in beide Richtungen. "Für mich bist du aufgestiegen vom Mittelfeld zur ersten Liga 'Let's Dance'", erkannte Motsi Mabuse zwischenzeitlich. Im Finale reichte es für die Schlagersängerin hinter Rebecca Mir und deren späterem Ehemann Massimo Sinató sowie Magdalena Brzeska für den dritten Platz.