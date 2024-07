Countdown zum EM-Viertelfinale in Stuttgart: VfB- und Kickers-Verantwortliche tippen EM-Knaller

1 Marco Wildersinn, Sebastian Hoeneß und Fabian Wohlgemuth blicken auf das EM-Viertelfinale. Foto: Baumann/Alexander Keppler, Volker Müller, Cathrin Müller

Deutschland gegen Spanien in Stuttgart – auf die Landeshauptstadt kommt an diesem Freitag die nächste Fußballparty zu. Wir haben mit VfB- und Kickers-Verantwortlichen über das elektrisierende EM-Viertelfinale gesprochen. Drei Fragen, drei Antworten.











Auf dieses Spiel freut sich ganz Fußball-Deutschland. Die DFB-Elf trifft an diesem Freitag im EM-Viertelfinale auf Spanien. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Stuttgart Arena. Damit kommt die Nagelsmann-Elf zum zweiten Mal in die Landeshauptstadt. Ein gutes Omen? In der Gruppenphase gab es hier ein 2:0 gegen Ungarn.