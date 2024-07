Countdown zum EM-Viertelfinale in Stuttgart: Spanier aus Stuttgart tippen EM-Knaller

Deutschland gegen Spanien in Stuttgart – auf die Landeshauptstadt kommt an diesem Freitag die nächste Fußballparty zu. Wir haben mit gebürtigen Spaniern in Stuttgart über das elektrisierende EM-Viertelfinale gesprochen. Drei Fragen, drei Antworten.

Auf dieses Spiel freut sich ganz Fußball-Deutschland. Die DFB-Elf trifft an diesem Freitag im EM-Viertelfinale auf Spanien. Anpfiff ist um 18 Uhr in der Stuttgart Arena. Damit kommt die Nagelsmann-Elf zum zweiten Mal in die Landeshauptstadt. Ein gutes Omen? In der Gruppenphase gab es hier ein 2:0 gegen Ungarn.

Wir haben mit bekannten Stuttgartern über die Partie gesprochen.

José María González Sampedro, der mit seiner Frau Caroline Autenrieth das Restaurant Waldhorn in Stuttgart-Rohr betreibt

José María González Sampedro und Caroline Autenrieth. Foto: Zophia Ewska/Zophia Ewska

Wie groß ist die Vorfreude auf das EM-Spiel?

Ich freue mich riesig! Dass Deutschland gegen Spanien in Stuttgart spielt, ist wie ein Spiegel unserer Familie: Meine Frau ist Deutsche, ich bin Spanier und wir leben in Stuttgart. Auf das Spiel sind wir sehr gespannt. Meine zwei Kinder gewinnen übrigens in jedem Fall, denn sie sind für Deutschland, Spanien und Frankreich, wo wir zuvor gelebt haben. Ich persönlich hoffe natürlich, dass Spanien gewinnt. Aber ich bin auch mit Deutschland als Sieger zufrieden.

Wo schauen Sie sich das Spiel an?

Leider kann ich es nicht sehen, denn wir haben unser Restaurant Waldhorn am Freitag geöffnet. Ich muss also kochen. In irgendeine Ecke werde ich es auf einem kleinen Bildschirm ohne Ton laufen lassen. Aber richtig zuschauen kann ich nicht. Das ist einfach so. Alle anderen - Oma, Opa, Tante, Onkel und unsere beiden Kinder - schauen es zusammen an.

Ihr Tipp?

Schwer zu sagen! Ich denke 3:1 für Spanien.

Rosaura Gonzalez, Inhaberin von Casa Granada, Lebensmittelgeschäft im Stuttgarter Süden

Rosaura Gonzalez Foto: Kathrin Haasis

Wie groß ist die Vorfreude auf das EM-Spiel?

Ich freue mich sehr auf das Spiel! Für mich ist es, wie wenn zwei Brüder gegeneinander antreten. Und der, der verliert, wird traurig sein. Ich lebe ja schon seit 1980 in Deutschland, meine vier Töchter sind hier groß geworden. Aber Spanien ist mein Land, und einer muss gewinnen. Deshalb bin ich für Spanien. Ich habe das Gefühl, dass die Spanier, die hier in Deutschland leben, die EM mit einer viel größeren Begeisterung verfolgen als die Spanier in Spanien. Von meiner Familie daheim ist niemand so fanatisch. Ich hoffe, sie spielen wie gute Freunde, ohne Fouls und Gemeinheiten, und dass es kein Unentschieden gibt und ein Elfmeterschießen. Das ist immer so dramatisch und so schwer für die Schützen und den Torwart!

Wo schauen Sie sich das Spiel an?

In La Peña de Real Madrid. Dort treffen sich viele Spanier, die so verrückt sind wie ich. Am Anfang habe ich die Spiele alleine geschaut, da war ich sehr nervös. Aber diese Europameisterschaft ist allein deshalb schön, weil man viele Bekannte wieder sieht, die man lange nicht mehr getroffen hat. In die Peña kommen auch viele Deutsche.

Ihr Tipp?

3:2 für Spanien

Juan Blanco del Rio, stadtbekannter spanischer Gastronom

Juan Blanco del Rio (rechts) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Wie groß ist die Vorfreude auf das EM-Spiel?

Als Stuttgarter Gastronom müsste ich eigentlich hoffen, dass Deutschland gewinnt – denn dann wird das EM-Fieber bei uns noch weiter ansteigen, was gut ist für den Bierumsatz in unserem Schwabengarten in Leinfelden. Dass in Stuttgart das Spitzenspiel Deutschland gegen Spanien stattfindet, freut mich natürlich sehr. Als gebürtiger Spanier schlägt mein Herz aber für Spanien.

Wo schauen Sie sich das Spiel an?

Leider werde ich das Spiel nicht anschauen können. Denn ich arbeite in meinen Restaurant José y Josefina, das wir seit Beginn der EM zur fußballfreien Zone ohne Fernsehgeräte erklärt haben. Überall in der Stadt werden die Spiele übertragen. Für Freitag haben wir schon viele Anmeldungen. Nach dem Spiel wird es später noch voller, wenn die Leute den spanischen Sieg feiern oder aber beim Spanier auf Deutschland anstoßen wollen.

Ihr Tipp?

2:1 für Spanien.