Was ist echt - und was ist nur inszeniert? Im neuen Münchner "Tatort: Das Verlangen" ermitteln Batic und Leitmayr in einem ihrer letzten Fälle in der Welt des Theaters, in der sich nicht nur auf der Bühne Intrigen abspielen. Lohnt sich der Krimi?
Eine Weihnachtsfolge, die es im Hochsommer schneien lässt, Countdown für Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) und dann auch noch Ermittlungen ausschließlich im Theater. Im neuen "Tatort: Das Verlangen" (26. Dezember, 20:15 Uhr im Ersten) aus München kommt vieles zusammen. Der 97. von 100 Fällen für Batic und Leitmayr, der aber als 98. ausgestrahlt wird, führt die Kommissare auf die Bretter, die die Welt bedeuten.