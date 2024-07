Cougars mit Heimspiel: Voller Fokus auf Generalprobe fürs Topspiel

1 Die Cougars wollen auch den nächsten Gegner in die Zange nehmen. Foto: Archiv (Peter Mann)

Die Kornwestheim Cougars treffen am Samstag zuhause mit den Esslingen Raccoons auf eine Überraschungstüte. Vor dem dann folgenden Spitzenduell braucht es einen Sieg.











Link kopiert



Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Landesliga: Die Kornwestheim Cougars und die Red Knights Tübingen liefern sich ein packendes Duell um die Meisterschaft. Bevor beide Teams dann in der kommenden Woche in Kornwestheim im Spitzenspiel aufeinandertreffen, steht den Cougars an diesem Samstag ebenso ein Heimspiel bevor. Um 15 Uhr ist der Aufsteiger Esslingen Raccoons zu Gast. Und vermutlich wird es auch so mancher Tübinger sein – denn die Red Knights sind spielfrei. „Wenn man die am Samstag irgendwo suchen würde. Auf unserer Tribüne wird man sicherlich fündig“, sagt Headcoach Andreas Geibel lachend.