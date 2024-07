Cougars Footballer souverän gegen Mammuts: Eine dominante Demonstration im Dauerregen

1 Carlos Verduzco (Nummer 10) überzeugt mit starken Runs. Foto: Peter Mann

Die Footballer der Cougars Kornwestheim schlagen die Kuchen Mammuts mit 39:6 und haben neben dem Gegner auch das Wetter im Griff.











Auch der Dauerregen im Stadion in Kornwestheim war für die American Footballer der Cougars kein Hindernis auf dem Weg zu einem ungefährdeten 39:6-Erfolg gegen die Kuchen Mammuts in der Landesliga Baden-Württemberg. Es war der sechste Sieg im siebten Spiel für die Mannschaft von Headcoach Andreas Geibel, die nicht nur den Gegner, sondern auch die schwierigen äußeren Bedingungen vor 200 Zuschauern im Griff hatte. „Schlüssel dabei war zum einen, dass es der Verteidigung von Anfang an gelungen ist, keinen Punktgewinn des Gegners zuzulassen“, sagt Geibel. Damit hatte die Offense eine stabile Grundlage, um ihr Angriffsspiel auf den Regen umzustellen und das Runplay zu implementieren.