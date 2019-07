1 Costa Cordalis im Special von "Goodbye Deutschland" Foto: MG RTL D / 99pro media GmbH

Für eine Spezialfolge von "Goodbye Deutschland" war Costa Cordalis 2014 nach Griechenland gereist. Am Montagabend können sich Fans das Special mit dem verstorbenen Sänger noch einmal ansehen.

Nach dem Tod von Costa Cordalis (1944-2019) gibt es im TV noch einmal private Einblicke in das Leben des Schlagersängers zu sehen. Die VOX-Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland" verabschiedet sich von Cordalis mit einem Special. 2014 war er in Begleitung der Sendung in seine Heimat Griechenland gereist. Am heutigen Montag zeigt der Sender die Spezialfolge erneut ab 23:35 Uhr.

Das "Best Of Costa Cordalis" finden Sie hier

Costa Cordalis starb am vergangenen Dienstag auf Mallorca im Kreise der Familie. Er wurde 75 Jahre alt. Sein Sohn Lucas Cordalis (51) hatte in einem Statement gegenüber "RTL.de" bestätigt, dass keine herkömmliche Beerdigung geplant sei. Wie "Bild am Sonntag" berichtet, wurde der Leichnam am Samstag in Palma de Mallorca eingeäschert.