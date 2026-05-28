In der "Stunde der Wahrheit" kommt es zu einem Zweikampf zwischen Georgina Fleur und Gino Bormann. Letztlich muss Cosimo entscheiden, wer von ihnen "Kampf der RealityAllstars" verlassen muss.
Ihre Frisur ist identisch, ihre Einstellung nicht: Der Zwist zwischen Maurice Dziwak (27) und Sandy Fähse (41) geht bei "Kampf der RealityAllstars" (20:15 Uhr bei RTLzwei und bei RTL+) weiter. Maurice wirft Sandy vor, keinen "moralischen Kompass" zu haben. Sandy bereut hingegen nichts. Zur Erinnerung: Der ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller hatte in der letzten Folge die Zeit für die Videocalls mit den Angehörigen vertelefoniert. Nachdem er vorher in der Sala im Kreuzfeuer stand, sicherte er sich so Nominierungsschutz bei der "Stunde der Wahrheit".