42 Cosimo Citiolo wurde in die Dschungelprüfung gewählt. Foto: RTL/Stefan Thoyah

An diesem Sonntagabend ist es soweit: Cosimo Citiolo muss in die Dschungelprüfung. Der „Checker vom Neckar“ bestreitet den Kampf um die Sterne allerdings nicht allein.















Im RTL-Dschungelcamp zeichnet sich mal wieder eine Serie ab: Auch in der zweiten Folge am Samstagabend wurde Model Tessa Bergmeier (33) vom Publikum in die Dschungelprüfung gewählt. Traditionell schießen die Zuschauer sich in der ersten Woche gerne auf eine Teilnehmerin ein und schicken sie immer wieder in schicksalhafte Begegnungen mit Maden, Kakerlaken und Co.

Am Samstag musste sich die Ex-„Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin in der Prüfung mit dem Titel „Hor-Rohr“ durch eine Art Kanalsystem bewegen, das von diversem Krabbelgetier bevölkert wurde. Weil sie sich Sorgen machte, sie könne den Kakerlaken oder Flusskrebsen wehtun, ergatterte sie nur drei von zwölf Sternen und damit entsprechend wenig Essen für die bereits hungernden Camp-Kollegen.

Die neue Staffel hat am Freitagabend begonnen

Die nächste Prüfung, die am Sonntagabend bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ ausgestrahlt werden sollte, muss Bergmeier dann aber nicht allein bestreiten, sondern gemeinsam mit ihrem Widersacher Cosimo Citiolo, mit dem sie bereits mehrfach aneinandergeriet.

Die neue Staffel der RTL-Kultshow um den Kampf um die Dschungelkrone hatte am Freitagabend begonnen. Erstmals seit 2020 wird die Show wieder in Australien gedreht. 2021 fiel das Dschungelcamp der Corona-Pandemie zum Opfer - es gab nur eine in Köln gefilmte Ersatz-Variante. 2022 wurde „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ in Südafrika gedreht.