Cortisol-Detox in der Kritik: Stuttgarter Arzt über Cortisol-Tests: „Wer misst, misst Mist“

Cortisol-Detox soll gegen aufgedunsene Gesichter, Blähbauch wirken und den Körper entspannen – doch was ist dran, am neuen Trend? Ein Stuttgarter Klinikchef klärt auf.
Es gibt gute Anzeichen, wenn das Cortisol im Körper zu hoch ist, meint „die Stoffwechselspezialistin“ Samantha auf Instagram: Schlecht riechender Atem beispielsweise, ein aufgedunsenes Gesicht und meist auch hartnäckiges Bauchfett, das einfach nicht schmelzen will. Die Lösung bieten sich oft nur wenige Klicks weiter an – und zwar unter dem Hashtag „Cortisol-Detox“: Beliebt ist dabei der sogenannte Cortisol-Cocktail, auch Adrenalen Mocktail genannt – samt passenden Nahrungsergänzungsmitteln, die zu einem ausgeglicheneren Hormonspiegel verhelfen sollen. „Alles Quatsch“, sagt nun der Chefarzt Jörg Latus, der die Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Nephrologie am Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart leitet. „Kein Mensch braucht einen Cortisol-Entzug.“ Und er erklärt auch die Gründe dafür.