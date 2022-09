1 Bald Gastgeberin am Hans-im-Glück-Brunnen: Lisa-Marie Gundling Foto: cf/sto

Das traditionsreiche Flamenco-Restaurant Cortijo ist Vergangenheit. Schon bald zieht zwischen Rathaus und Hans-im-Glück-Brunnen eine neue Gastrokultur ein, die in einer bunten Stadtteilkneipe entstanden ist.















Das Leben von Lisa-Marie Gundling ist eine Baustelle. Im Moment jedenfalls. Mit befreundeten Handwerkern ist sie gerade dabei, das stadtbekannte Innenstadtlokal zu renovieren, aus dem sich die langjährigen Cortijo-Macher gerade erst zurückgezogen haben. „Mitte, Ende Oktober wollen wir eröffnen“ sagt die neue Betreiberin. Mit Blick auf die Umbaumaßnahmen klingt das ambitioniert, umso mehr, wenn man erfährt, dass Lisa-Marie in diesen Tagen auch noch ein weiterer Umzug bevorsteht und es in der neuen Wohnungen noch einiges zu tun gibt. Außerdem ist sie allabendlich in der Sakristei gefordert, die sie als Chefin zur beliebten Stadtteilkneipe im Schatten der Heslacher Matthäuskirche gemacht hat.

Abschiedsfest in der Sakristei

Das Ende der Multibelastung ist aber in Sicht. Am kommenden Samstag wird in der Sakristei Abschied gefeiert, der Lisa-Marie Gundling nicht leicht fällt. Dort hat sie sich schließlich ihr eigenes Gastro-Ideal geschaffen – ein bunter Treffpunkt, an dem sich der routinierte Tresenhocker genauso wohl fühlen soll wie das Szene-Pärchen von nebenan. Dazu die lateinamerikanische Küche, mit einem Geschmack, auf den sie im Zuge ihres Grafikdesign-Studiums während eines Auslandsemesters in Mexiko-City gekommen ist. Auch aus der Sakristei nimmt Lisa-Marie Gundling etwas mit in ihr neues Lokal. „Den Spirit, das ganze Team und die Tacos“, zählt sie auf. Die aus ihre Sicht passende Nachfolgerin für die Sakristei hat sie auch gefunden: „Das war mir wichtig.“

Das Angebot für einen Ortswechsel kam zum rechten Zeitpunkt. Zwei Coronapausen, dazu eine zu aufwendige Küche für ein zu geringes Platzangebot setzten wirtschaftliche Überlegungen in Gang.

Interimslösung als Chance

Da kam die große Innenstadt-Chance mit ihren 150 Quadratmetern Gastraum genau richtig, was in der Fläche etwa das Vierfache der Sakristei ist. Es ist eine Interimsnutzung, die in Stuttgart schon häufig zur Erfolgsgeschichte geworden ist. Innerhalb der nächsten Jahre wird der Gebäudekomplex mit der Anschrift Eberhardstraße 10 saniert, die zeitweise Räumung des Lokals ist die Folge.

Bis dahin soll frischer Wind aus Stuttgart-Süd am Hans-im-Glück Brunnen sorgen, wo sich die neue Kneipe im Laufe jeden Abends zu einer Kulturbar entwickelt. Geplant sind Konzerte, DJs sollen auflegen und Poetry Slams stattfinden. Für den neuen Wandanstrich sorgt der Künstler Daniel Geiger. An die alten Cortijo-Zeiten werden der riesige Tresen, die Bühne und weitere ausgewählte Einrichtungsgegenstände gehören wie etwa zwei alte Kronleuchter. Auch ein Tischkicker soll einen Platz bekommen.

Was fehlt ist nur noch eine Name für die Innenstadt-Kneipe. Als Favorit gilt im Moment noch „Keso 2000“. Seitdem Lisa-Marie Gundling die Schlüssel für ihr neues Lokal in die Hand gedrückt bekommen hat, rätselt sie über die Bedeutung der Anhängeraufschrift.