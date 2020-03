1 Am Mörike in Stuttgart sollen zwei Klassen vorsorglich weiter zuhause bleiben. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Am Mittwoch gab es am Stuttgarter Mörike noch keine Entwarnung: Zwei Schulklassen müssen weiterhin zuhause bleiben, bis klar ist, ob drei Mitschüler sich durch infizierte Personen in den Ferien angesteckt haben oder nicht.

Stuttgart - Während sich in Stuttgart noch kein Schüler oder Lehrer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert hat, ist das Schulzentrum Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) seit Mittwoch geschlossen und bleibt es noch diese Woche. Der Grund: Am Dienstag ist bekannt geworden, dass ein 44-jähriger Mann sich mit dem Coronavirus infiziert hat, dessen Kinder das Schulzentrum besuchen. Am Mittwoch wurde auch seine Tochter positiv getestet. Nun werden die betroffene Familie, die Klassen 8a und 8b und die betroffenen Lehrer für zwei Wochen zu Hause isoliert. Für alle anderen öffnet die Schule am Montag wieder.

In Stuttgart gibt es bislang keine Schulschließungen. Das Mörike, eine Schule der Evangelischen Schulstiftung, hatte am Dienstag drei Schulklassen vorsorglich nach Hause geschickt, um eine mögliche Ausbreitung von Coronaviren zu verhindern. Denn drei Schüler hatten in den Ferien Kontakt mit Personen, die inzwischen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Zwei der heimgeschickten Klassen, eine siebte und eine neunte, sollen weiterhin zu Hause bleiben, bis das Testergebnis ihrer Mitschüler vorliegt. Dies war am Mittwochnachmittag noch nicht der Fall. Eine weitere neunte Klasse sei nur vorsorglich am Dienstag heimgeschickt worden und konnte am Mittwoch wieder regulär zum Unterricht kommen.

Entwarnung an der Kaufmännischen Schule 1 in Stuttgart

Bei der Klasse an der Kaufmännischen Schule 1, die am Dienstag zehn Minuten vor Schulschluss „vorsorglich“ heimgeschickt worden war, habe es sich um einen Fehlalarm gehandelt, erklärte Schulleiter Uwe Peleikis. Das Gerücht, die Freundin eines Schülers sei infiziert, habe sich nicht bestätigt. Allgemein hätten die Betriebe darum gebeten, die Schüler nicht auf Messen zu schicken, so Peleikis. Laut Schulamt und Regierungspräsidium gibt es in Stuttgart weitere zehn Schulen, an denen einzelne Schüler oder Lehrer vorsorglich daheim blieben. Allerdings habe niemand Corona-Symptome.