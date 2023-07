1 Das öffentliche Leben wird auch in den kommenden Monaten reglementiert bleiben, damit sich das Coronavirus nicht erneut ausbreitet. Foto:

Berlin - Das Robert-Koch-Institut (RKI) unterstützt die neue „Notbremse“ – also die von Bund und Ländern beschlossene Regel, dass sofort wieder Beschränkungen des gesellschaftlichen Lebens erlassen werden, wenn es in einer Kommune zu mehr als 50 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner kommt. Das sei ein „pragmatischer Grenzwert“, den er für richtig halte, sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade am Donnerstag in Berlin. Er mahnte aber die Wachsamkeit der örtlichen Gesundheitsämter an.