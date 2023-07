1 Sie kritisieren, dass die deutsche Botschaft sie nie kontaktiert habe: Gerhard und Monika Rackwitz in Mexiko. Foto: privat

An diesem Freitag soll der vorerst letzte Rückholflug des Auswärtigen Amts in Deutschland landen. Doch einige Menschen sind nach wie vor gestrandet – wie Monika und Gerhard Rackwitz in Mexiko.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Lesen, Wäsche waschen, Essen machen – eigentlich ist Monika Rackwitz im Urlaub, doch derzeit gestaltet sich ihr Alltag im mexikanischen Cancun ziemlich unspektakulär. „Die Strände sind gesperrt, man kann nichts unternehmen, rausgehen bringt nichts und wir wollen uns auch nicht anstecken“, sagt die 65-Jährige in einem Telefonat über Whatsapp. Seit Mitte Februar sind Rackwitz und ihr Mann in Mexiko unterwegs. Sie hatten eine sechswöchige Reise geplant, alles in Eigenregie organisiert. Am 30. März hätte ihr Rückflug mit Condor gehen sollen. Er wurde storniert.