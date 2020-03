1 Gemessen an der Gesamtbevölkerung ist Italien längst stärker vom Coronavirus betroffen als China. Foto: dpa/Luca Bruno

Zu Beginn der Pandemie wurden stets die absoluten Fallzahlen berichtet, mit China als Spitzenreiter. Betrachtet man die Infizierten in Abhängigkeit zur Bevölkerung, ergibt sich ein ganz anderes Bild.

Stuttgart - Die Zahlen machten von Anfang an an Angst. Tausende, bald sogar Zehntausende Corona-Infizierte in China: das sind unzählige Schicksale, und bei der Corona-Pandemie ist jeder Betroffene einer zu viel. Dennoch bildet sich die Betroffenheit eines Landes eben auch in der Relation zur Gesamtbevölkerung ab. 80 000 Infizierte sind in einem Land wie China mit deutlich mehr als einer Milliarde Einwohner eben etwas anderes als 80 000 Infizierte in Österreich oder Deutschland.

Wir haben die verfügbaren Zahlen vom Freitagnachmittag (16 Uhr) genutzt, um die Zahl der amtlich bestätigten Infizierten je 100 000 Einwohner zu errechnen – für alle Länder mit mindestens 1000 Infizierten. Daraus ergibt sich eine ganz andere Reihenfolge der vom Coronavirus betroffenen Länder als bisher üblicherweise berichtet:

Italien ist schon am Donnerstag in die Schlagzeilen geraten, weil dort mittlerweile mehr Corona-Tote zu beklagen sind als in China. Das hat nicht nur, aber eben auch mit der hohen Infektionsrate in dem Mittelmeerland zu tun. Aber auch die Schweiz, Spanien und Norwegen kommen gemessen an der Gesamtbevölkerung auf hohe Werte.

In China lag der Anteil der Infizierten nie über 6 bestätigten Fällen je 100 000 Einwohner. Das ist die andere Seite der Zahl von 80 000 Infizierten – in einem Riesenland wie China führt sie zu einer Infektionsrate, von der europäische Länder mittlerweile nur noch träumen können.