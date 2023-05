1 Die europäischen Nachbarn können von den Erfahrungen in Italien profitieren – wie etwa hier öffentliche Desinfektionsmittel für die Hände. Foto: dpa/Petra Kaminsky

Rom - Der erste an Covid-19 erkrankte Patient in Italien ist „Mattia“: Der 38-jährige Mann hatte sich am 20. Februar mit Fieber, Grippesymptomen und Atembeschwerden in der Notaufnahme des Spitals von Codogno in der Lombardei gemeldet. Er befindet sich nach wie vor in Intensivbehandlung. Am Sonntag, also nur 18 Tage später, lag die Zahl der Infizierten in Italien bei über 6000. Und die Italiener fragen sich: Warum hat es gerade unser Land so stark getroffen?