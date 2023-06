1 Der Fußball muss pausieren – wann es wieder losgeht, ist völlig unklar. Foto: imago/Noah Wedel

Die deutschen Proficlubs scharren mit den Hufen und wollen möglichst bald wieder trainieren und spielen. Doch die Auflagen der Behörden an den einzelnen Standorten sind ganz unterschiedlich und teilweise sehr streng. Den VfB Stuttgart könnte es besonders hart treffen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Am Freitagmorgen haben sechs Spieler des VfL Wolfsburg eine ganz neue Erfahrung gemacht. Pünktlich um sieben fanden sich die Berufsfußballer des Bundesligisten in zwei örtlichen Edeka-Märkten ein, um beim Befüllen der Regale auszuhelfen. Es sei in dieser schweren Zeit „wichtig, dass wir alle zusammenhalten“, sagte VfL-Kapitän Josuha Guilavogui, während sein Mannschaftskollege Maximilian Arnold versicherte, woran bislang niemand ernsthaft gezweifelt hatte: „Wir wollen zeigen, dass wir auch ein Teil der Gesellschaft sind.“