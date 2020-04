1 Unsere Weltkarte zeigt die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus Foto: Datawrapper / Screenshot

Die Corona-Pandemie ist ein weltweites Phänomen. Derzeit stehen Europa und Nordamerika im Fokus. Wie aber sieht es in anderen Weltgegenden aus? Unsere Weltkarte zeigt den aktuellen Stand.

Stuttgart - Europa und Nordamerika sind von der Corona-Pandemie aktuell am stärksten betroffen. Das zeigen unsere Auswertungen für die Zahlen weltweit, für die Entwicklung in Deutschland sowie die neuesten Daten aus Baden-Württemberg. Wie aber sieht es in anderen Teilen der Welt aus?

Um diese Frage zu beantworten, haben wir Daten der Johns-Hopkins-Universität (letzter Stand: Freitag, 0 Uhr) in Form einer Weltkarte visualisiert. Die Karte zeigt nicht die Zahl der Infizierten, sondern die Ausbreitungsgeschwindigkeit, in diesem Fall die Verdopplungsgeschwindigkeit. Das ist die Zeit, die das Virus benötigt, bis sich die Zahl der Infizierten verdoppelt – und zwar wenn man von der Ausbreitungsgeschwindigkeit der letzten fünf Tage ausgeht, in diesem Fall vom 28. März bis 2. April.

Wichtig für die Interpretation: In Ländern mit geringen Fallzahlen ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit anfangs mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr hoch – es genügen schließlich wenige Fälle, um eine Verdopplung zu erzielen. Daher geben wir in der Karte auch die absolute Zahl der registrierten Corona-Infizierten an.

Von den größten Ländern der Erde sind aktuell Russland und Indien stark betroffen. In den USA, wo besonders New York stark betroffen ist, verdoppeln sich die Infiziertenzahlen derzeit alle fünf Tage. In Deutschland liegt dieser Wert derzeit bei neun Tagen.

