Alice Weidel ist seit Februar 2020 Landesvorsitzende der baden-württembergischen AfD – und bereits seit September 2017 Fraktionsvorsitzende im Bundestag

Wie kommt Deutschland aus der Wirtschaftskrise, die durch Corona ausgelöst wurde? Die baden-württembergische AfD um ihre Vorsitzende Alice Weidel schlägt vor, dass der Staat auf viel Steuergeld verzichtet.









Stuttgart - Zur Bekämpfung der Corona-Wirtschaftskrise schlägt die baden-württembergische AfD vor, dass der Staat in großem Stil auf Steuergelder verzichtet – unter anderem durch Rückzahlung von bereits eingenommenen Steuern an Unternehmen sowie die Stundung jetzt anfallender staatlicher Abgaben für die Bürger. Der Vorschlag ist in einem „9-Punkte-Programm“ enthalten, das der AfD-Landesvorstand beschlossen hat.