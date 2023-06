1 So dicht dürfen Sänger im Schulchor nach den Ferien nicht stehen – aber singen dürfen die Schüler auch an den baden-württembergischen Schulen wieder. Foto: Kalle Kolodziej - stock.adobe.com/Martin Schutt

Singen und das Spielen von Blasinstrumenten sollte in geschlossenen Räumen im nächsten Schuljahr verboten bleiben: So lautete die Maßgabe aus dem Kultusministerium. Aus der Musikszene gab es Widerstand, jetzt kommt Bewegung in die Sache.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Wenn es nach den einschlägigen Verbänden und Vereinen geht, dann gilt es aktuell, den Meuchelmord an der Schulmusik zu verhindern. „Rettet die Schulmusik“, heißt es denn auch plakativ auf der Internetseite des Bundesverbands Musikunterricht, Abteilung Baden-Württemberg (BMU). Was derzeit vom Deutschen Musikrat, vom Landesmusikrat, vom Schwäbischen Chorverband, dem Sängerbund, dem Verband Evangelischer Kirchenmusik in Württemberg, der Landesmusikjugend, einzelnen besonders betroffenen Schulen und anderen renommierten an Musik und Gesang interessierten Institutionen vorgebracht wird, ähnelt mehr dem Schrillen von Alarmglocken als dem wohltemperierten Vortrag eines gut eingesungenen Chors.