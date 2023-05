1 Das Mobile Team im Impfeinsatz. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Nicht alle Bewohner werden geimpft, sondern nur die Pflegebedürftigen. Nächste Woche soll endlich mehr Impfstoff eintreffen. In den Impfzentren gibt es kaum Wartezeiten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die Nachfrage nach Impfungen gegen das Coronavirus reißt nicht ab. 4721 Menschen haben sich zwischen 27. und 29. Dezember des vergangenen Jahres in Stuttgart bereits impfen lassen, die Zahlen in den Tagen um den Jahreswechsel sind hoch geblieben. Im Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) sind am 30. und 31. Dezember jeweils mehr als 500 Personen registriert worden, am Neujahrstag und am 2. Januar 2021 waren es jeweils mehr als 400. In der Liederhalle waren es täglich 700 bis 800.