Stadt verbietet Alkohol to go in der Innenstadt

1 Glühwein darf von Samstag an nicht mehr verkauft werden. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Von Samstag an ist Schluss mit Glühwein zum Mitnehmen. Die Stadt verbietet Gaststätten, alkoholhaltige Getränke zum sofortigen Verzehr zu verkaufen. In der Innenstadt gilt das Verbot von Samstag an rund um die Uhr. Bei Verstößen droht ein Zwangsgeld.

Stuttgart - Wirte dürfen an ihren Ständen ab dem Wochenende keinen Glühwein mehr ausschenken. Die Stadt Stuttgart hat es Gaststätten untersagt, in der Stuttgarter Innenstadt alkoholhaltige Getränke zum sofortigen Verzehr zu verkaufen. Das Verbot gilt von Samstag an innerhalb des Cityrings – und zwar rund um die Uhr. Das Amt für öffentliche Ordnung hat das Verbot mittels Allgemeinverfügung am Donnerstag, 10. Dezember, bekannt gegeben. Bei einem Verstoß droht ein Zwangsgeld von 1000 Euro.

„Die Ansteckungen mit dem Coronavirus sind weiterhin zu hoch“, begründete Ordnungsbürgermeister Clemens Maier die Maßnahme. Ansammlungen stellten ein Risiko dar, weil sie zur Weiterverbreitung des Virus führen können. „Wir sehen, dass sich solche Menschentrauben vor Gaststätten bilden, die alkoholische Getränke – wie beispielsweise Glühwein – verkaufen“, so Maier. Es tummelten sich ohne Einhaltung der Mindestabstände zu viele Menschen, die ihre Getränke an Ort und Stelle bestellten und verzehrten. „Hier müssen wir leider eingreifen, weil die Infektionsgefahr zu groß ist“, so Maier.

Verfügung läuft am 15. Januar aus – Gastronomen warten auf die Hilfszahlungen

Wie die Stadt Stuttgart mitteilt, sei die Mitnahme oder Lieferung weiterhin erlaubt, soweit die Bestellung nicht an oder in der Gaststätte erfolgt sei. Die gelieferte Flasche Rotwein zur Pizza ist entsprechend nicht verboten. Die Allgemeinverfügung läuft am 15. Januar 2021 aus.

Das Land Baden-Württemberg hat bereits angekündigt, ein Alkoholkonsumverbot in Innenstädten und an sonstigen öffentlichen Orten einzuführen. Die Corona-Verordnung soll entsprechend geändert werden. In der Branche war man entsprechend vorbereitet. „Das kommt nicht überraschend“, sagt Daniel Ohl, der Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Baden-Württemberg. Wenn dieser Schritt von der Stadt Stuttgart für unverzichtbar gehalten werde, um die Infektionszahlen zu senken, „haben wir das zu akzeptieren“. Für die Gastronomen, die sich beim Verkauf an alle Regeln gehalten hätten, „ist das natürlich enttäuschend“, sagt Ohl. Notwendige und begründete Maßnahmen decke der Verband mit. Viel zentraler als das Alkoholverbot sei gerade etwas anderes: „dass die Hilfen endlich ankommen“. Ihn erreichten verzweifelte Anrufe aus Betrieben, die nicht mehr weiter wüssten, weil sie bisher keinen Cent gesehen hätten. „Die Lage ist verzweifelt“, macht Ohl auf die Nöte aufmerksam.

