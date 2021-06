11 Das rot erleuchtete Forum am Schlosspark in Ludwigsburg Foto: Simon Granville/Simon Granville

MHP-Arena, Forum am Schlosspark und mehr: Markante Gebäude in Ludwigsburg leuchteten am Dienstagabend in Rot. Das hat was mit Corona zu tun.

Ludwigsburg - Von welcher Dauer es sein wird, das zaghafte Sommer-Wiederauferstehen der Event- und Kulturveranstalter? Und wie bedrohlich sind die Schäden, die Corona in der Branche bereits jetzt hinterlassen hat und noch anrichten wird?

Um auf die prekäre Lage vieler Veranstalter hinzuweisen, hat sich der Eigenbetrieb Tourismus & Events der Stadt Ludwigsburg am Dienstagabend an der bundesweiten Aktion Night of Light beteiligt und die MHP-Arena, das Forum, die Musikhalle und das Kunstzentrum Karlskaserne in beunruhigend rotes Licht getaucht. „Auch in Ludwigsburg haben zahlreiche Veranstaltungsstätten und Leistungsträger mit den bedrohlichen Auswirkungen der vorübergehenden Schließungen zu kämpfen“, betont Tourismus & Events.

Initiator der deutschlandweiten Mahnaktion ist das Bündnis #AlarmstufeRot, das sich aus Initiativen und Verbänden der deutschen Veranstaltungswirtschaft zusammensetzt. Auch Privatleute, die große Events vermissen, beleuchteten diesmal Balkone, Gärten, Fenster oder Haustüren rot.

