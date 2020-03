1 Beim VfB Stuttgart steht das öffentliche Leben nahezu still. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart folgt weiter den behördlichen Anordnungen im Zuge der Corona-Krise und setzt künftig die Touren durch die Mercedes-Benz Arena aus. Auch der Fanshop in Stadionnähe ist geschlossen.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart führt wegen der Ausbreitung des Coronavirus derzeit keine Stadion-Touren mehr durch. Außerdem bleibt das Fan-Center an der Arena ab Montag bis auf Weiteres geschlossen, wie der Fußball-Zweitligist am Sonntag mitteilte.

Von der Belegschaft des Vereins arbeiten einige auf dem Clubgelände, einige von Zuhause. Bereits zuvor hatte der Tabellenzweite der zweiten Liga mitgeteilt, dass das Mannschaftstraining unter Trainer Pellegrino Matarazzo für „mindestens eine Woche“ ausfällt.

Am Samstag hatte der Coach seine Mannschaft noch einmal versammelt. „Ich finde, dass der Fußball genau das zu tun hat, was die Bevölkerung auch tut: nach Hause zu gehen und große Ansammlungen zu vermeiden“, sagte VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger an diesem Wochenende im Zuge der jüngsten Entwicklungen der Corona-Krise.