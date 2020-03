Coronavirus in Stuttgart Warum verschenkt ein Vaihinger Getränkehändler Klopapier?

Hans-Peter Kastner ist Kaufmann, Umweltaktivist – und ein Helfer in der Not. In der Corona-Krise will er die Versorgung der Menschen und das Überleben seines Getränkemarktes sichern. Dazu hat er sich wieder einiges einfallen lassen.