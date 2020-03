Coronavirus in Baden-Württemberg Corona-Infektionen in Baden-Württemberg – der aktuelle Stand

Inzwischen gibt es mehr als 2000 bestätigte Corona-Infektionen in Baden-Württemberg. Die meisten davon in Stuttgart – zumindest in absoluten Zahlen. Wir zeigen die aktuellen Zahlen fürs ganze Land – auch im Verhältnis zur Einwohnerzahl.